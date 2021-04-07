Жить здорово: ростовские эксперты рассказали о главных принципах правильного образа жизни

Здоровый образ жизни способствует сохранению и улучшению здоровья и самочувствия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть повод поговорить о здоровье - сегодня - 7 апреля - профессиональный праздник приверженцев физической активности, сбалансированного питания, чистоты мысли и тела, полноценного сна и отдыха, в общем, зожников. А еще – повод поговорить о «тихой» войне против человечества - наркомании, которая ежегодно уносит жизни тысяч людей.

ГРАМОТНЫЕ УСТАНОВКИ

Многие называют наркоманию «болезнью неблагополучных». Тех, кто вырос без любви и внимания. Тех, у кого нет силы духа и воли. Тех, кто через день видел родителей с рюмкой в руке. А на самом деле наркомания не делит жертв ни по возрасту, ни половому признаку, ни по уровню доходов. Хотя очевидно - в наибольшей опасности подростки в возрасте 12-14 лет, в окружении которых вредные привычки могут считаться нормой. А они - любопытные, пытливые, с поисковым рефлексом и низкой критичностью к окружающему миру.

Ежегодно наркотики уносят жизни тысяч человек Фото: Андрей КОПАЛОВ

- «Знакомство» с наркотиками может происходить в любом месте - в кафе, в школе, во дворе, в значимой для подростка группе - сверстников или ребят постарше, - говорит психолог Елена Новоперская. - На предложение попробовать или «Слабо», трое откажутся, имея определенные установки, а четвертый согласится…

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Согласно социальным исследованиям каждый пятый подросток в возрасте 15-17 лет хотя бы раз употреблял легкие наркотики. При этом большинство наркоманов не доживают до 30 лет.

Как остановить распространение наркотиков? Здесь эксперты едины в своих мнениях - лучше предупредить. Родители, близкие люди всегда должны находиться в тесном контакте с детьми. Не только рассказывать, а на своем примере показывать какие психологические настройки являются верными, а какие - нет.

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

- Бесспорно - спорт отличная установка. Во-первых, он удовлетворяет очевидную потребность в физическом совершенствовании, в желании быть лучше, красивее. Во-вторых, во время занятий человек концентрируется на активном образе жизни. В-третьих, находит соратников, пример физической и духовной красоты. Это я уже как мама двоих детей говорю, - продолжает психолог.

Другой плюс в ЗОЖ особенно сейчас, в период ограничения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, видит врач по ЛФК и спортивной медицине, ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и физического воспитания с курсом медико-социальной экспертизы РостГМУ Ольга Дойчева.

- Сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности оказывают негативное влияние на здоровье, благополучие и качество жизни, а самоизоляция может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан. Физическая активность и методы расслабления могут быть ценными инструментами. Они помогут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение времени, – советует доктор.

А вот недостаток физической нагрузки приводит к снижению скорости обмена веществ, развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистым и неврологическим патологиям.

КОНКРЕТНО КАК НАРКОТИКИ РАЗРУШАЮТ ЗДОРОВЬЕ

Употребление наркотиков можно сравнить с приемом яда: страдают практически все системы и органы организма человека, развиваются разные психические заболевания. Последствия употребления - высокая смертность, социальная деградация и поражение всего организма. Вот наиболее распространенные проблемы со здоровьем:

- развитие хронических бронхитов и злокачественных образований;

- нарушение репродуктивной функции;

- угнетение пищеварительной системы, снижение вкусовых и обонятельных ощущений, нарушение аппетита;

- нарушение памяти, координации движений, проблемы с психикой, возможно развитие шизофрении;

- нарушение сердечного ритма. Из-за снижения пульса и давления, замедления сердцебиения, клетки не получают необходимые вещества, не происходит очистка клеток и тканей, и организм дряхлеет и изнашивается за экстремально короткий срок;

- высокий риск заражения ВИЧ, гепатитами B и C.

КАК ЗОЖ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ

- Укрепление иммунитета и снижение заболеваемости вирусными и инфекционными недугами;

- достижение активного долголетия и сохранение даже в пожилом возрасте дееспособности и подвижности;

- снижение риска развития хронических заболеваний, увеличение длительности периода ремиссий;

- увеличение возраста появления первых возрастных изменений в организме;

- повышение интеллектуального уровня;

- улучшается физическая форма, внешний вид, в частности, кожа становится более упругой, чистой, "свежей";

- повышение выносливости, хорошее самочувствие.

НА ЗАМЕТКУ

Основные принципы здорового образа жизни:

- Заниматься спортом: упражнения должны приносить пользу, потому лучше выбирать тот вид физической нагрузки, который больше нравится. Активные люди меньше подвержены различным депрессивным состояниям, не страдают бессонницей.

- Хорошо высыпаться: это залог хорошего настроения и, зачастую, всего дня. А зачем вам плохой день?

- Вовремя и правильно кушать. Не стоит ни голодать, ни переедать. Питаться надо 4-5 раз в течение дня, желательно в одно и то же время. Лучше отказаться от фаст-фуда, различных консервов с содержанием искусственных добавок - красителей, усилителей вкуса, консервантов.

- Соблюдать правила личной гигиены: следить за чистотой тела, волос, ногтей, полостью рта.

- Отказаться от вредных привычек!