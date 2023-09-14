В Ростовской области крысе удалили опухоль размером с половину ее тела

По словам специалиста, оперировать крыс непросто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ветеринарной клинике Новочеркасска Ростовской области провели сложную операцию крысе. Грызуну удалили опухоль, которая была размером с половину ее тела. О том, как все это было, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал кандидат ветеринарных наук Михаил Фисько, который провел операцию.

ПАЦИЕНТ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Когда крысу по кличке Гайка привели к ветеринарам, она почти не передвигалась самостоятельно и плохо питалась. Ей мешала огромная опухоль в районе задней лапки. К тому грызуну два года — солидный возраст для крыс, которые живут около трех лет. В пересчете на человеческие года — это приблизительно 60 лет.

В Ростовской области не так много специалистов, которые берутся за лечение мелких животных. Михаил Фисько говорит, что оперировать таких особенно тяжело. Для донского региона операция по удалению огромной опухоли у крысы уникальная.

— Оперировать крысок очень сложно из-за множества нюансов. Среди них — опасность кровопотери. Одна капля для крысы — как стакан для человека. Поэтому даже небольшое кровотечение может быть критическим. Еще есть проблема с наркозом, потому что его сложно дозировать.

ОДИН ВРАЧ ЗА ТРОИХ

Операция над животным длилась около 40 минут. Проводил ее один врач.

— К сожалению, у в нашей клинике нет отдельно хирурга, анестезиолога и медсестры. Такое бывает только в очень крупных клиниках в областных центрах, а мы находимся в небольшом городе. У нас один врач работает за троих.

Удаленная опухоль по размеру оказалась была приблизительно с половину самой 300-граммовой крысы. Несмотря на сложность процедуры, от наркоза крыса отошла достаточно быстро.

Операцию Гайке проводили 40 минут. Фото: Михаил Фисько.

— Через несколько часов она проснулась, начала есть и передвигаться по клетке. А на следующий день была очень бодрой — прямо подпрыгивала.

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ - НОВЫЙ ПРИЕМ

Была ли опухоль доброкачественной или злокачественной, неизвестно. Это можно определить благодаря гистологическому исследованию. Но для крыс это неактуально — никто не будет проводить им химиотерапию.

Сейчас хозяева сами дома обрабатывают питомцу шов в соответствии с рекомендациями врача. Через две недели хвостатого и усатого пациента снова приведут на прием - чтобы снять швы.

Напомним, в Ростове прооперировали удава, которого покусали крысы. Нападение произошло в тот момент, когда хозяева пытались покормить хищника грызунами. «Обед» изувечил рептилию так, что ей пришлось делать операцию. Пациента спасли, но кончик хвостика пришлось ампутировать.

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