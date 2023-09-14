В Ростовской области в колонию отправили подростка, которого шестилетняя девочка обвинила в домогательствах

Суд вынес обвинительный приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области вынесли приговор подростку, которого в 2021 году шестилетняя девочка обвинила в домогательствах. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Напомним, эта история началась летом 2021 года. По словам матери подростка, однажды он отказался играть во дворе с шестилетней девочкой. Позже, утверждала женщина, малышка то ли от обиды, то ли из мести начала рассказывать, что мальчик якобы трогал ее за интимные места. Она также говорила, что сын проходил исследование на полиграфе, которое показало: подросток этого не совершал.

Тем временем мать девочки настаивала на том, что юноша действительно совершал то, в чем его обвиняли. С ее слов, произошедшее видели несколько детей. Дочь не могла назвать точный день, когда все произошло, потому что в том время еще не знала месяцев, а разбиралась только во временах года.

В отношении мальчика завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Подсудимого признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы. По данным источника, юношу уже взяли под стражу.

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