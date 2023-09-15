В Ростове и области в выходные будет прохладно, дожди стоит ждать по ночам. Фото: Наталья Захарченко

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 16 — 17 сентября, по прогнозам синоптиков будет по-осеннему прохладной. А штормовое предупреждение, которое разослали на все телефоны из МЧС, будет, скорее касаться ночных часов. Так что днем хотя бы у жителей Ростова есть все шансы прогуляться в День города. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 16 сентября, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14, днем +19-21.

В воскресенье, 17 сентября, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9-11, днем +20-22.

В Ростовской области - переменная облачность. В субботу местами небольшой и умеренный дождь, ночью и утром в отдельных районах сильный дождь и гроза. Ветер восточный и северо-восточный 6-11метров в секунду, днем, в том числе при грозе с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-15, местами столбики термометров опустятся до + 5, в крайних северных районах до +3, днем потеплеет до +18-23.

В воскресенье обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный +4-9 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-12 градусов, по северу и востоку до +3, днем +18-23.

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