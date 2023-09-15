В Ростовской области амнистию для должников по взносам за капремонт планируют провести до конца года

Одна из целей капитальной амнистии - увеличить собираемость взносов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области 13 сентября на заседании правительства предложил сократить число должников по взносам за капремонт. Решить проблему, по мнению главы региона, поможет так называемая капитальная амнистия. Акция подразумевает, что жителей многоквартирных домов освободят от оплаты пеней по долгам при условии полного погашения задолженности.

Региональный «Фонд капитального ремонта» уже разработал порядок «амнистии» для должников. В организации рассказали, на каких условиях будут проводить акцию и как она повлияет на собираемость взносов.

Заместитель директора фонда Валентина Калинина говорит, что акция «Заплати долги — и живи без пени» уже проходила в других регионах. Во время капитальной амнистии списать пени могут собственники, которые полностью погасили долги в определенный период времени. При этом неважно, когда возникла задолженность.

Акцию в Ростовской области планируют провести в ближайшие месяцы.

— В настоящее время с Министерством ЖКХ Ростовской области согласовываются сроки проведения социальной акции, которую Фонд рассчитывает провести до конца 2023 года, — поясняет Валентина Калинина.

Она отметила, что пени — мера ответственности недобросовестного плательщика и способ укрепить платежную дисциплину. Поэтому капитальную амнистию можно рассматривать как поощрение жильцов, расплатившихся с долгами. Она может повысить собираемость средств и сократить дебиторскую задолженность собственников.

Напомним, по данным Ростовского областного фонда капитального ремонта, в регионе зарегистрировано 77 тысяч личных счетов с задолженностью по взносам. В их числе — и долги, по которым начислены пени.

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