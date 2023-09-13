В Ростовской области предложили провести амнистию по долгам за капремонт

В 2023 году капремонт собираются выполнить в 2218 домах Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил освободить от пеней жителей региона, которые полностью закроют долги за капремонт. Эта инициатива была озвучена на расширенном заседании в донском правительстве.

Глава региона вынес тему на обсуждение после того, как врио директора донского фонда капремонта Дарья Шереметьева сообщила о долгах на счетах 77 тысяч абонентов.

- Нужно попробовать программу, которую проводим по оплате за водоснабжение. Если люди в течение определенного времени уплачивают основной долг, то пени с них брать не будут, - сказал Василий Голубев.

Губернатор поручил МинЖКХ области проработать новую возможность, а потом, в случае выполнения программы, четко указать ее сроки.

Напомним, ранее на Дону объявили «коммунальную амнистию» по оплате за воду. Сейчас она действует в шахтерских территориях и Ростове-на-Дону. В акции уже поучаствовали 24 тысячи человек, были списаны долги на общую сумму в 60 млн рублей. Этот эксперимент продолжится до 1 октября.

Добавим, в 2022 году капитальный ремонт провели в 1063 многоквартирных домах. Было отремонтировано 1835 систем, от электроснабжения и теплоснабжения до водоотведения. Обновили крыши, фасады, подвалы, фундаменты и лифты. Условия проживания улучшили для 94,8 тысячи человек.

В 2023 году в Ростовской области собираются выполнить ремонт в 2218 домах. В указанный период намерены улучшить 4743 системы. Починят 419 крыш, 468 фасадов, 518 фундаментов и 379 лифтов, приведут в порядок 484 подвала.

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