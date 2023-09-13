В Ростове-на-Дону жильцы аварийных домов получат 1726 квартир в 2023 году

До конца 2023 года в регионе должны переселить более 8 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жители аварийных домов получат 1726 новых квартир благодаря комплексной застройке. Об этом сегодня, 13 сентября, на заседании в правительстве региона сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, успешному расселению способствуют масштабные инвестпроекты по освоению пространств, в частности, это работы в «Вересаево», Левенцовке и на улице Таганрогской.

- «Масштабник» должен быть полезен людям, а не просто быть способом для инвестора получить земельный участок, - подчеркнул Василий Голубев.

Также особое внимание губернатор уделил теме освоения земель под аварийным фондом в донской столице.

- Есть места в городе, которые нужно приводить в порядок как можно быстрее, - отметил Василий Голубев.

В Ростовской области до конца 2023 года должны завершить переселение более 8 тысяч человек из 149,8 тысячи кв. метров жилого фонда, признанного аварийным до 2017 года. С 2019 года на эти цели потратили свыше 5,7 млрд рублей.

С 2024 года стартует программа по расселению из построек, признаны аварийными с 2017 года.

Добавим, в 26 муниципалитетах Дона всего зарегистрировали 699 проблемных домов общей площадью 238 тысяч кв. метров, в которых проживают около 13 тысяч человек. По расчетам властей, на расселение этих объектов потребуется 14,9 млрд рублей.

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