Экспертиза одобрила строительство ангара для самолетов в ростовском Платове

Технические возможности будущего комплекса позволят обслуживать 35 самолетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект создания в Ростовской области ангарного комплекса для обслуживания самолетов успешно прошел экспертизу. Объект собираются возвести на территории аэропорта Платов, говорится на сайте ГИС ЕГРЗ.

Проект масштабного строительства утвердила экспертная компания «Базис». Документацию на проверку подготовили в ООО «Мир». Застройщиком выступает АО «Авиакомпания «Азимут».

Напомним, соглашение о строительстве подписали на ПМЭФ-2022. Объем инвестиций составит 800 млн рублей. Завершить объект намерены в IV квартале 2023 года. Технические возможности будущего комплекса позволят обслуживать 35 самолетов.

Ранее власти сообщали, что ангарный комплекс будет состоять из здания для одновременного техобслуживания двух воздушных судов разных классов, административно-бытового корпуса, трансформаторной подстанции и приангарной площадки для самолетов и наземного оборудования.

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