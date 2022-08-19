На территории ростовского аэропорта построят ангарный комплекс для самолетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории ростовского аэропорта "Платов" запланировали построить первый на юге России ангарный комплекс для самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

Возведением комплекса будет заниматься местная авиакомпания. На строительство планируется потратить около 800 миллионов рублей. На территории комплекса будет производиться техобслуживание и ремонт всех самолетов, которые летают по южному региону.

Территория ангара будет такой, что на ней смогут одновременно разместиться два борта Sukhoi Superjet 100. После введения здания в эксплуатацию, работу смогут получить порядка 60 человек.

Полностью возвести ангар планируется к концу 2023 года.

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