Губернатор рассказал о комплексной застройке территорий в Ростовской области

При строительстве микрорайонов должны создавать комфортную среду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в городах и сельских территориях, продолжится активное строительство. При этом квадратные метры будут возводить комплексно, то есть вместе с детсадами, школами и другими необходимыми объектами. Об этом в ходе «Прямой линии» с жителями региона рассказал губернатор Василий Голубев.

- Следует создавать комфортную среду. Необходимо наличие социальных объектов, мест отдыха и других вещей, нужных в каждом микрорайоне. Если посмотреть динамику, то мы к этому движемся. Усилиями города и области в Ростове эта проблема уже снимается, - отметил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что развитие строительства - одна из принципиальных задач любого региона.

- В Ростовской области в 2022 году мы построили 2 млн 700 тысяч (ред.: кв. метров), в этом году - 2 млн 900 тысяч. Задача - строить больше. Есть ориентиры, которых мы придерживаемся, это 1 кв. метр на жителя области. Задача, конечно, принимается под потребность, под спрос, но наш градостроительный потенциал позволяет двигаться в этом направлении, - подчеркнул Василий Голубев.

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