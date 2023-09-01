Открытие нового образовательного учреждения состоялось 1 сентября. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Сегодня, 1 сентября, в Ростове-на-Дону открыли самую большую школу на юге России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- В День знаний вместе с губернатором Василием Голубевым принял участие в открытии самой большой школы на юге страны. На строительство и оснащение здания было потрачено более 2,5 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, для нового учреждения закупили современные мебель и оборудование, а в помещениях создали образовательные пространства, которые позволят ребятам изучать конструирование и ракетостроение, биотехнологию и биоинженерию.

- Организовали уникальный научный кластер инженерно-технологического образования. Открыты «Космические классы», лаборатории по спутникостроению и робототехнике. Спортивная инфраструктура также не имеет аналогов. Уверен, школа станет центром духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи всего Советского района, - добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее власти сообщали, что в школе собираются открыть 55 классов на 1650 человек. 600 мест планировали выделить для учащихся 1-4 классов, 750 - для 5-9 классов и 300 мест для 10-11 классов.

Добавим, 1 сентября 2023 года в донской столице после капремонта также начали работу еще пять учебных заведений - школы № 10, 49, 70, 104 и 45.

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