Губернатор Василий Голубев поздравил жителей Ростовской области с Днем знаний

Мероприятия в честь 1 сентября провели во всех школах региона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил в своем телеграм-канале детей, более старших молодых людей и девушек, а также их родителей с Днем знаний.

- Всем школьникам и студентам желаю доброго пути в мир знаний. Пусть надежным проводником для вас будут учителя и родители, - написал в соцсети Василий Голубев.

Глава региона добавил, что 1 сентября 2023 года за парты в Ростовской области сели 462 тысячи ребят, в том числе 51 тысяча первоклашек.

- В Ростове двери для учеников распахнула самая большая школа, на 1650 мест, и это не единственное новое образовательное учреждение на Дону, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 1 сентября, состоялись во всех донских школах. Сегодня усилили меры безопасности, а также запретили розничную продажу алкоголя.

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