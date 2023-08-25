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НовостиОбщество25 августа 2023 10:04

1 сентября в Ростове ограничат розничную продажу алкоголя

Торговлю алкогольными напитками запретят в День знаний в магазинах Ростова-на-Дону
Ангелина СКИБА
Продажу разрешат только в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли

Продажу разрешат только в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября, в День знаний, на территории Ростова-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом предупреждает городская администрация.

- Запрет установлен областным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении.

Ограничения не должны касаться продажи сидра, пуаре и медовухи в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли.

Напомним, ранее у жителя Шахт нашли склад с потенциально опасным спиртом общей стоимостью около 600 тысяч рублей.

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