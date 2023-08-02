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НовостиОбщество2 августа 2023 14:40

Сити-менеджер Ростова-на-Дону сообщил о степени готовности школ к 1 сентября

Образовательные учреждения Ростова оснастили современным оборудованием, провели ремонты
Ангелина СКИБА
Осенью 2023 года за парты сядут почти 130 тысяч учащихся

Осенью 2023 года за парты сядут почти 130 тысяч учащихся

Фото: Ксения КОНЮХОВА

Все школы Ростова-на-Дону готовы к новому учебному году, были подписаны соответствующие акты. Об этом 2 августа в Telagram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Сейчас идет масштабная модернизация школ - капитальные ремонты, оснащение современным оборудованием. Уверен, что ученики и их родители по достоинству оценят перемены, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, готовят сейчас не только здания, но и пришкольные стадионы. К 1 сентября должны оборудовать еще две спортивные площадки, они будут находиться в школах № 100 и 105. На эти цели выделено более 68 млн рублей.

- Школьный порог в этом году переступят почти 130 тысяч учащихся, более 14 тысяч из них - первоклассники, - добавил Алексей Логвиненко.

Известно, что учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага России и исполнения гимна. Также во время классных часов «Разговоры о важном» с ребятами будут обсуждать темы патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения и нравственности.

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