Сити-менеджер Ростова-на-Дону сообщил о степени готовности школ к 1 сентября

Осенью 2023 года за парты сядут почти 130 тысяч учащихся Фото: Ксения КОНЮХОВА

Все школы Ростова-на-Дону готовы к новому учебному году, были подписаны соответствующие акты. Об этом 2 августа в Telagram рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Сейчас идет масштабная модернизация школ - капитальные ремонты, оснащение современным оборудованием. Уверен, что ученики и их родители по достоинству оценят перемены, - отметил Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, готовят сейчас не только здания, но и пришкольные стадионы. К 1 сентября должны оборудовать еще две спортивные площадки, они будут находиться в школах № 100 и 105. На эти цели выделено более 68 млн рублей.

- Школьный порог в этом году переступят почти 130 тысяч учащихся, более 14 тысяч из них - первоклассники, - добавил Алексей Логвиненко.

Известно, что учебная неделя будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага России и исполнения гимна. Также во время классных часов «Разговоры о важном» с ребятами будут обсуждать темы патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения и нравственности.

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