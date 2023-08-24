В Ростовской области в гаражах нашли полторы тысячи литров паленого алкоголя

В Ростовской области полиция "накрыла" склад с некачественным алкоголем Фото: Иван Макеев

В Шахтах Ростовской области полиция пресекла деятельность местного жителя, который хранил немаркированный алкоголь. Для этого он превратил два гаража в склады.

При обысках там нашли больше полутора тысяч литров опасного спиртного общей стоимостью 600 тысяч рублей. Алкоголь мужчина хотела продать, но не успел. В его отношении завели дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

- Мужчина находится под подпиской о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

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