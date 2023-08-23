В Ростове мужчину подозревают в краже со склада на 80 тысяч рублей

В отношении ростовчанина завели уголовное дело по статье «Кража». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже со склада на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина устроился на предприятие с целью незаконно обогатиться. Он на протяжении некоторого времени выполнял все указания по работе. Выбрав удобный момент, он зашел на склад и взял товар, которые заприметил заранее. Он спрятал его под одежду. В конце рабочего дня мужчина вернулся, забрал украденное и сдал в ломбард. Затем потратил деньги на свои нужды.

- Такие же действия злоумышленник повторил и во второй раз, украв смартфон, однако распорядиться уже украденным не успел, так как был задержан сотрудниками полиции, - сообщили в ведомстве.

В отношении ростовчанина завели уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове поймали серийного вора велосипедов

Мужчина похищал по два велосипеда в день (подробнее)