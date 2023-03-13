В Ростове поймали серийного вора велосипедов

Ростовчанин промышлял тем, что крал велосипеды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29-летний ростовчанин, безработный холостяк с ребенком, решил криминальным способом поправить финансовое положение. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, Алексей (имя изменено – прим. ред.) стал серийным вором велосипедов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

По словам источника, летом прошлого года мужчина шел по городу и увидел на Большой Садовой спортивный велосипед, пристегнутый тросом к дорожному знаку.

Убедившись, что прохожие не обращают на него внимания, перерезал трос, сел на велик и уехал.

- Позже хозяин оценил ущерб в 10,5 тысячи рублей, - сообщил собеседник издания.

В тот же день, когда стемнело, Алексей «срезал» еще один велосипед, который хозяин оставил на улице Суворова. Этот двухколесный транспорт стоил восемь тысяч рублей.

Украденное Алексей продал. Вырученные деньги мужчина потратил через пару недель.

Кражи остались безнаказанными, и позже ростовчанин снова решил попытать счастья.

СПУСТЯ МЕСЯЦ ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ

Спустя меньше, чем месяц, из подъезда многоэтажки на проспекте Ворошиловском он унес велосипед, который стоил 40 тысяч рублей.

- Я просто увидел его через окно в подъезде, когда проходил мимо дома, - позже расскажет злоумышленник следователям.

Так как велосипед стоил в два раза дороже чем те, которые были украдены несколько недель назад, мужчина решил в этот день больше не рисковать.

А уже через две недели, когда опять возникла потребность в деньгах, Алексей вновь вышел на дело. На этот раз украл велосипед «Пионер» за семь тысяч рублей.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

Алексей промышлял кражей велосипедов несколько месяцев. Иногда получалось красть по два в день, иногда – один, но дорогой.

В итоге мужчину все же поймали.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировала старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Материалы уголовного дела ушли в суд, который вынес свое решение. Мужчину приговорили к двум годам в колонии-поселении. Кстати, свою вину он признал полностью.

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