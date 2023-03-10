В Ростовской области экс-главу администрации Сальска осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии

Чиновник ответил перед законом по статье «Получение взятки» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего главу администрации Сальского городского поселения и его экс-заместителя осудили по статье «Получение взятки» (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Приговор вынесли в Зерноградском районном суде. Бывший глава администрации получил 8 лет и 6 месяцев заключения, его подчиненный - 4 года и 10 месяцев. Обоих отправили в колонию строгого режима. Также подсудимые оштрафованы на 12,5 млн и 7,5 млн рублей каждый, - уточнили в прокуратуре.

Детали уголовного дела раскрыли в пресс-службе донского управления Следственного комитета России. По данным ведомства, в декабре 2020 года бывший руководитель сальской администрации вместе со своим замом через посредника получили от бизнесмена подкуп в размере 2,5 млн рублей. За эти деньги чиновники должны были «оказать содействие при выполнении контракта по благоустройству местного парка».

Добавим, ранее суд вынес обвинительный приговор в отношении посредника.

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