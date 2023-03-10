В Ростове-на-Дону экс-глава МинЖКХ региона Андрей Майер получил 3,5 года колонии

Ранее гособвинитель требовал для Андрея Майера наказание в виде 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону экс-глава донского МинЖКХ Андрей Майер получил 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также итоги слушаний журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Вердикт по делу огласили сегодня, 10 марта, в Кировском районном суде донской столицы. Окончательное наказание определили по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), - прокомментировали в инстанции.

Напомним, ранее гособвинитель требовал для Андрея Майера наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Дело в отношении бывшего чиновника завели в связи с неоправданными тратами при благоустройстве парка на улице Вересаева в Ростове.

По данным следствия, при отсутствии внебюджетных средств на проведение работ, экс-министр дал разрешение на использование бюджетных денег. В итоге ущерб донской казне составил 943,3 тысячи рублей, федеральной казне - 46,2 млн рублей.

Кроме этого, Андрея Майера подозревали в незаконном выделении средств на обустройство парка в городе Зверево. В этом случае областные власти заявили об ущербе в 888,3 тысячи рублей, федеральные власти потеряли 43,5 млн рублей.

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