Гособвинитель запросил 5 лет колонии для бывшего министра ЖКХ Ростовской области

Дело слушается в Кировском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону гособвинитель потребовал для экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера наказание в виде 5 лет колонии общего режима. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Сторона обвинения требует признать подсудимого виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ). На следующем заседании, которое состоится 3 марта, пройдут прения стороны защиты, - прокомментировали в инстанции.

К слову, ранее адвокаты экс-чиновника уже предъявили доказательства невиновности задержанного. Тогда же к рассмотрению приобщили письма действующего министра ЖКХ региона и заместителя губернатора.

Напомним, дело в отношении Андрея Майера слушается в Кировском районном суде донской столицы. По данным следствия, подозреваемый «в 2018-2019 годах создал искусственные условия для финансирования строительства парка на улице Вересаева».

Иными словами, чиновник знал, что внебюджетных средств на I этап работ не имеется, но при этом разрешил выделить бюджетные деньги. В итоге ущерб донской казне составил 943,3 тысячи рублей, федеральной казне - 46,2 млн рублей.

Кроме этого, Андрея Майера обвиняют в незаконном выделении средств для благоустройства парка в городе Зверево. В этом случае областные власти заявили об ущербе в 888,3 тысячи рублей, федеральные власти потеряли 43,5 млн рублей.

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