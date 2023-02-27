В Ростовской области в районном отделе МВД «задним числом» уволили погибшего участкового

Подозреваемый по делу - врио начальника районного отдела полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области врио начальника тацинского отдела МВД заподозрили в служебном подлоге. Дело связано с увольнением ранее погибшего сотрудника, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По предварительным данным, подозреваемый через своих подчиненных задним числом отправил в отставку бывшего участкового, который погиб в декабре 2022 года. Руководитель решился на кадровую махинацию, опасаясь наказания и возможной критики начальства.

- Из-за этого решения близкие родственники умершего, в том числе его вдова и двое детей, потеряли право на получение страховых и иных выплат в 2 млн рублей, - отметили в пресс-службе УФСБ.

После случившегося в отношении врио начальника районного отдела, а также нескольких его сообщников было возбуждено два уголовных дела. По части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»), подозреваемого могут оштрафовать, отправить на принудительные работы или в тюрьму на срок до 4 лет.

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