Стали известны подробности гибели бывшего участкового в Ростовской области

Погибшего мужчину нашли на трассе Милютинская - Верхнеобливский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области экс-полицейский, которого нашли погибшим на трассе с огнестрельным ранением, мог стать участником конфликта с неизвестными людьми. Сейчас следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Речь идет о 29-летнем мужчине, муже и отце двоих детей. Как стало известно журналистам «КП - Ростов-на-Дону», некоторое время назад что-то незаладилось, и глава семьи уволился с должности участкового, а еще через время, 15 декабря, он сильно поссорился со своей супругой и ушел из дома.

Известно, что женщина не искала мужа, надеясь, что он успокоится и вернется домой сам, но этого не произошло. Через два дня после ссоры, 17 декабря, мужчину нашли мертвым на обочине автодороги Милютинская - Верхнеобливский.

Известно, что по факту гибели бывшего правоохранителя завели дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия». Добавим, первые данные о произошедшем уже собрали. Теперь доклад о ходе расследования ожидает глава СК России Александр Бастрыкин.

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