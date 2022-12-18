Тело мужчины обнаружили возле трассы в Тацинском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тацинском районе 17 декабря нашли тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Как выяснилось позже, погибший — экс-участковый, который уволился незадолго до гибели. Следователи и полицейские начали поиски подозреваемого.
«КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности убийства бывшего участкового в Ростовской области.
УШЕЛ ИЗ ДОМА И ПРОПАЛ
По данным источника, погибший был женат, воспитывал двоих детей. Какое-то время он работал участковым, но уволился около недели назад.
За пару дней до происшествия, 15 декабря, экс-полицейский поссорился с супругой. На эмоциях мужчина ушел из дома. И хотя он не возвращался два дня, близкие не обращались в правоохранительные органы.
— Думали, что успокоится и вернется, не заподозрили ничего плохого, — объясняет собеседник издания.
В субботу тело бывшего участкового обнаружили на обочине трассы станица Милютинская — хутор Верхнеобливский.
Знакомые погибшего говорят, что не представляют, кто мог совершить преступление. У мужчины ни с кем не было серьезных конфликтов.
ОФИЦИАЛЬНО
Напомним, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия».
— В настоящее время следователем совместно с криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, — прокомментировали в донском управлении СК России.
Расследование продолжается.
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