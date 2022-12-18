В Ростовской области возбудили дело об убийстве 29-летнего мужчины

Следком по Ростовской области возбудил уголовное дело об убийстве 29-летнего мужчины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тацинском районе Ростовской области возбудили дело об убийстве 29-летнего мужчины, чье тело с огнестрельным ранением было найдено на обочине автодороги «станица Милютинская - хутор Верхнеобливский». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, кроме дела об убийстве было возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении и ношении оружия.

Сообщение об обнаружении тела поступило в Белокалитвинский межрайонный следственный отдел следственного управления. Следователь совместно с криминалистом провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. В настоящий момент полиция проводит розыск преступника.

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