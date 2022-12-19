Глава СК России потребовал отчет о расследовании гибели экс-полицейского в Ростовской области

Следствие по делу продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доклад о расследовании гибели бывшего участкового в Ростовской области представят главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба федерального Следкома.

- Было дано поручение доложить о первоначальных результатах дела. Сейчас разбирательства ведутся по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия»), - говорится в сообщении.

Напомним, о гибели 29-летнего экс-правоохранителя стало известно 17 декабря 2022 года. Мужчину с огнестрельным ранением нашли на обочине трассы Милютинская - Верхнеобливский в Тацинском районе.

По данным источника «КП - Ростов-на-Дону», погибший был женат, воспитывал двоих детей. Около недели назад он уволился, а 15 декабря у него произошла ссора с супругой. После этого родные не видели мужчину, узнали о его гибели только в субботу.

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