В Ростове экс-министр ЖКХ Андрей Майер попросил суд вынести оправдательный приговор

Андрей Майер оспорил доводы обвинительного заключения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону экс-министр ЖКХ региона Андрей Майер оспорил доводы обвинительного заключения и выводы следствия, а также попросил вынести ему оправдательный приговор. Об этом сообщает портал 1rnd.ru.

- Никакого преступления не совершал. Считаю изложенные доводы несостоятельными и не нашедшими подтверждения. Свою вину не признаю ни по одному из эпизодов и прошу суд оправдать меня по предъявленному обвинению в полном объеме, - сказал Андрей Майер.

Также бывший чиновник в ходе слушаний задал вопросы эксперту стороны обвинения. Во время этой беседы произошел спор относительно правил благоустройства. После чего адвокат подсудимого потребовал исключить из дела ранее проведенную экспертизу.

К слову, до этого юристы уже заявляли суду доказательства невиновности задержанного и общей непричастности МинЖКХ области к нарушению закона.

Напомним, Андрея Майера арестовали зимой 2020 года по подозрению в «злоупотреблении полномочиями» (часть 2 статьи 285 УК РФ) при благоустройстве парка «Вересаево». Окончательный приговор по делу, предположительно, должны огласить в начале марта 2023 года.

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