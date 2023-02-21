Экс-преподаватель ростовского вуза получила полмиллиона незаконных выплат с помощью фиктивного диплома

Женщина смогла получить порядка 500 тысяч рублей
Фото: Даниил ОПАРИН
Бывшая преподавательница ростовского вуза незаконно получала выплаты за фиктивный диплом. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.
По информации ведомства, женщина купила диплом в 2010 году. Фиктивный документ она предоставила в отдел кадров ростовского вуза. За наличие ученой степени преподавателю предоставлялись выплаты. Обманным путем ей удалось получить больше 500 тысяч рублей.
Ее приговорили к году лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей. Женщина возместила ущерб в полном объеме. Приговор уже вступил в законную силу.
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