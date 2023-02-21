Суд отказал бизнесменам в деле по участку старого автовокзала

Выяснилось, что на арендованной земле работали торговые павильоны, а это противоречит условиям договора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону суд отказал индивидуальным предпринимателям в деле по участку старого автовокзала. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражного суда Ростовской области.

Согласно размещенной информации, требование Рафаэля и Татьяны Самургашевых признать незаконным решение Департамента имущественно-земельных отношений Ростова в предоставлении в собственность земельного участка на проспекте Шолохова было отклонено.

Отметим, что участок площадью 1,1 га был передан в аренду бизнесменам. Однако, они использовали территорию не по условиям заключенного договора. На арендованной земле были незаконно расположены постройки.

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(Подробности)