Поисковики Ростовской области предложили утвердить единый День памяти жертв геноцида

Суд признал геноцидом преступления фашистов на территории Ростовской области Фото: Николай Александров

В Ростовской области участники поисковых организаций предложили объявить 19 апреля единым Днем памяти жертв геноцида мирного населения России в годы Великой Отечественной войны и современности. В указанную дату в том числе предполагается вспоминать жителей Донбасса, погибших в период с 2014 по 2023 годы.

Проект соответствующего обращения к президенту Владимиру Путину озвучили на пресс-конференции глава движения «Дороги Славы - наша история» Ася Компаниец и руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Представили журналистам проект обращения к президенту Владимиру Владимировичу Путину. До этого документ одобрили ветеранские и патриотические организации. Письмо главе государства планируем направить уже после ежегодного послания к Федеральному собранию, - рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» Андрей Кудряков.

По словам руководителя донских поисковиков, 19 апреля уже сейчас считается Днем единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы войны.

Также Андрей Кудряков подтвердил, что ранее в свет вышел сборник исследований «Геноцид», посвященный периоду Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.

Напомним, в 2022 году суд признал геноцидом преступления фашистов на донской земле. На слушаниях доказали намеренное убийство не менее 180 тысяч 811 советских граждан, а также 200 тысяч военнопленных. Эти цифры обнародовали после раскопок, которые проводили в рамках проекта «Без срока давности».

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