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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:36

Поисковики Ростовской области предложили утвердить единый День памяти жертв геноцида

Соответствующую инициативу представят президенту Владимиру Путину
Ангелина СКИБА
Суд признал геноцидом преступления фашистов на территории Ростовской области

Суд признал геноцидом преступления фашистов на территории Ростовской области

Фото: Николай Александров

В Ростовской области участники поисковых организаций предложили объявить 19 апреля единым Днем памяти жертв геноцида мирного населения России в годы Великой Отечественной войны и современности. В указанную дату в том числе предполагается вспоминать жителей Донбасса, погибших в период с 2014 по 2023 годы.

Проект соответствующего обращения к президенту Владимиру Путину озвучили на пресс-конференции глава движения «Дороги Славы - наша история» Ася Компаниец и руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

- Представили журналистам проект обращения к президенту Владимиру Владимировичу Путину. До этого документ одобрили ветеранские и патриотические организации. Письмо главе государства планируем направить уже после ежегодного послания к Федеральному собранию, - рассказал журналисту «КП - Ростов-на-Дону» Андрей Кудряков.

По словам руководителя донских поисковиков, 19 апреля уже сейчас считается Днем единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы войны.

Также Андрей Кудряков подтвердил, что ранее в свет вышел сборник исследований «Геноцид», посвященный периоду Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.

Напомним, в 2022 году суд признал геноцидом преступления фашистов на донской земле. На слушаниях доказали намеренное убийство не менее 180 тысяч 811 советских граждан, а также 200 тысяч военнопленных. Эти цифры обнародовали после раскопок, которые проводили в рамках проекта «Без срока давности».

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