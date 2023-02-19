«Народный фронт» отправил из Ростова подарки российским военнослужащим в зону СВО

70 машин с помощью отправились к бойцам. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Из Ростова-на-Дону «Народный фронт» отправил российским военнослужащим в зону проведения спецоперации подарки. Об этом объявили в объединенном штабе помощи #МЫВМЕСТЕ.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что сейчас в зону спецоперации направлено 70 машин, следом отправят еще 15 грузовиков с мобильными банями, теплой обувью, буржуйками и другими необходимыми российским бойцам вещами.

- Здесь собрались все ребята из ВСКС, Народного фронта, других организаций, которые на протяжении всего года собирали наборы гуманитарной помощи. За это время появилась настоящая волонтерская семья. Я горжусь ребятами и восхищаюсь, потому что ни один никогда ни на что не пожаловался. Лезли в самое пекло - туда, где тяжелее всего, чтобы облегчить жизнь людей, - рассказал Михаил Кузнецов.

Также руководитель исполкома поблагодарил телеканалы, которые приняли участие в сборе подарков для российских бойцов.

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