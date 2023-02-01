Мобилизованным бойцам из Ростовской области на передовую доставили запчасти для военной техники

Военным передали около 80 наименований запчастей. Фото: общественное движение «Народный фронт»

Мобилизованным бойцам из Ростовской области на передовую доставили около 80 наименований запчастей для военной техники: от камер для шин и тормозных цилиндров до воздушных фильтров и технических жидкостей. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Алексей Мирошниченко.

- Мы доставили особый груз. Почти все было приобретено на добровольные пожертвования. Благодаря участию ростовчан в региональном сборе «Все для Победы!» мы приобрели полезные вещи, - сообщил Алексей Мирошниченко.

Также военным от общественного движения «Неравнодушные» передали большую полевую печь.

Добавим, в январе 2023 года мобилизованным казакам, которые дислоцируются на Дону, передали инструменты и зимнюю зимнюю одежду.

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