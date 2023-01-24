В Ростовской области мобилизованным казакам передали инструменты и зимнюю одежду

Вещи для военных закупили по поступившим заявкам
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области мобилизованным казакам передали крупную партию полезного груза, в том числе зимнюю одежду и обувь, генераторы, электропилы и шанцевый инструмент. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
- По моему поручению замгубернатора Михаил Корнеев передал казачьему отдельному штурмовому отряду имени Бакланова очередную партию вещей и необходимых инструментов. Продолжаем отслеживать ситуацию с обеспечением мобилизованных и добровольцев, оказываем необходимую поддержку, - написал Василий Голубев.
Известно, что вещи для бойцов закупили по поступившим заявкам. Большую часть груза оплатил фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Отдельные вещи передают также неравнодушные люди и предприятия Ростовской области.
Напомним, отряд, о котором идет речь, дислоцируется на Дону и находится в составе одной из частей ЮВО. В него входят казаки, которые ранее были мобилизованы.
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