Военком Ростовской области опроверг сообщения о подготовке к мобилизации

Игорь Егоров опроверг сообщения, которые ранее появились в СМИ. Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров опроверг информацию о подготовке к мобилизации. По его словам, ни частичной, ни полной мобилизации в регионе нет. Он сообщил об этом «КП-Ростов-на-Дону»

Ранее в СМИ было опубликовано интервью с военкомом одного из районов области. По его словам, в военном комиссариате понимают, что «нужно готовиться систематически к проведению частичной и полной мобилизации».

— Военный комиссар района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас сейчас все только на добровольной основе, — прокомментировал Егоров

Напомним, частичная мобилизация в Ростовской области и других регионах страны была завершена в конце октября.