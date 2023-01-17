Суду в Ростове представили материалы о невиновности экс-министра ЖКХ Андрея Майера

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону адвокаты представили доказательства невиновности экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера. Об этом со ссылкой на сторону защиты сообщает портал 1rnd.ru.

Утверждается, что на слушаниях 16 января 2023 года представители чиновника заявили о непричастности МинЖКХ области к нарушению закона.

- Следователь ГСУ донского главка МВД не запросила и не исследовала решение Арбитражного суда, подтвержденного позже 15 апелляционным судом. Эти инстанции ранее признали виновным департамент ЖКХ Ростова, - заявил изданию адвокат Владимир Чесноков.

Также суд ознакомили с ответами ответы на запросы юристов. В том числе к рассмотрению приобщили письма действующего министра ЖКХ Ростовской области и заместителя губернатора.

Напомним, Андрея Майера арестовали зимой 2020 года. После этого его отправляли под домашний арест, но через время снова вернули в СИЗО. Задержанного подозревают в «злоупотреблении полномочиями» (часть 2 статьи 285 УК РФ) при благоустройстве парка «Вересаево». Дело рассматривается в Кировском районном суде донской столицы.

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