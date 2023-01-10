В Ростове-на-Дону заслушали показания по делу, связанному с благоустройством парка «Вересаево»

Следующее заседание должно состояться уже 13 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове заслушали свидетельские показания по делу экс-министра ЖКХ региона Андрея Майера. Напомним, разбирательства ведут относительно «злоупотребления полномочиями» при благоустройстве парка «Вересаево».

Как сообщили в Кировском районном суде, 9 января на слушаниях прокурор зачитал показания, которые были получены еще на этапе следствия.

К слову, ранее свидетельствовать относительно ситуации в том числе должен был экс-глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев. Неизвестно, был ли представлен взгляд экс-чиновника на обвинения, предъявленные бывшему министру ЖКХ.

Следующее заседание должно состояться уже 13 января.

Напомним, Андрея Майера арестовали еще зимой 2020 года. После этого его отправляли под домашний арест, но уже через время снова вернули в СИЗО. Задержанного подозревают по части 2 статьи 285 УК РФ.

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