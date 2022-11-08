Экс-министр ЖКХ Майер выступил в суде и потребовал найти виновных среди чиновников в Ростове

Заседание прошло в Кировском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районном суде 7 ноября прошло очередное заседание по делу экс-министра ЖКХ Андрея Майера. Во время этого слушания была допрошена свидетельница — бывший главный казначей управления Федерального казначейства.

Как сообщает Bloknot-rostov, защиту и гособвинителя интересовал эпизод, когда в управлении отказались оплачивать работы по созданию парка «Вересаево». В ведомстве тогда сообщили, что нужно исправить документы, в частности, классификацию работ.

Андрей Майер заявил, что с решением управления Федерального казначейства не согласилось управление благоустройства и лесного хозяйства. По словам Майера, в ведомстве даже заказали экспертизу о том, что парк — объект благоустройства, а не капстроительства.

Защита подсудимого обратила внимание на то, что распорядителем денежных средств было управление благоустройства, а не министерство ЖКХ. В связи с этим сторона ходатайствовала на запросе письма ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» — ходатайство было удовлетворено.

Напомним, Андрея Майера обвиняют в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время он находится в СИЗО.

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