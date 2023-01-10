В Ростове завели уголовное дело из-за некачественного благоустройства парка 8 Марта

Теперь властям нужно снова корректировать план реконструкции парка Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело из-за некачественного благоустройства Димитриевского парка (парка 8 Марта). Об этом 10 января на планерном совещании в городской администрации рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В прошлом году мы не приняли работу, подрядчик начал ругаться, получился скандал. В итоге все закончилось проверкой прокуратуры. Специалисты ведомства подтвердили, что благоустройство было выполнено ненадлежащим образом: использовались материалы не того качества, а решения не соответствовали проекту. В результате завели уголовное дело по признакам мошенничества, - напомнил Алексей Логвиненко.

Глава ростовской мэрии добавил, что нарушитель понесет наказание, но от этого легче никому не станет, потому что придется «корректировать документацию и заново выполнять работы».

- Прежний глава района слабо контролировал ход работ, и мы пришли в такому результату. Теперь нужно ждать разрешения следствия на благоустройство парка. Когда мы его получим, следует быстро все завершить, - добавил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер резюмировал историю предостережением - попросил перед благоустройством парков проверять, достаточно ли у подрядчиков техники, людей и средств на выполнение поставленных задач.

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