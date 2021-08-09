28,3 млн рублей планируют потратить на благоустройство парка 8 Марта в Ростове

Подрядчик должен установить скамейки, качели и беседки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
17 августа в Ростове планируют выбрать подрядчика, который завершит благоустройство парка 8 Марта (Димитриевского парка). Стоимость первого этапа работ - 28,3 млн рублей. Такую информацию разместили на портале госзакупок.
Заказчик - городское управление ЖКХ Ленинского района. Речь идет о реконструкции в створе улиц Гайдара - Муравьёва - Бондаренко - Полевой.
Компания, которая займется обновлением зоны отдыха, должна будет установить скамейки, качели, беседки, вазонный комплекс для цветов, а также оборудовать территорию для животных. Эти задачи необходимо выполнить к 1 мая 2022 года. Известно, что ранее уже пытались провести реконструкцию части парка. Даже было подписано соглашение, но его расторгли из-за нарушения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на доработку проекта «Первой мили» экопарка потребуется еще 12 млн рублей
Документ снова пройдет корректировку и экспертизу (подробности)