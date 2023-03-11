«Платил родственникам по 300 тысяч рублей в месяц»: как житель Ростовской области провернул аферу на 675 миллионов рублей

Житель Ростовской области предстал перед судом за преднамеренное банкротство компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Азове, огласили приговор директору компании по производству запчастей для техники. Мужчина предстал перед судом за преднамеренное банкротство фирмы.

НА РАБОТУ УСТРОИЛИ ОТЦА И ЖЕНУ УЧРЕДИТЕЛЯ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Сергей (имя изменено-прим. ред.) несколько лет руководил предприятием, считавшимся в городе едва ли не градообразующим.

- На заводе производили комплектующие для техники , - говорит источник издания.

Несмотря на солидную должность, по утверждению Сергея, он практически не принимал финансовые решения самостоятельно. Последнее слово всегда, якобы, оставалось за учредителем.

Кстати, 50 процентов акций принадлежали учредителю из Ростовской области, вторая половина – компании в Чехии. До поры до времени дела шли хорошо.

НАЧАЛИ ГРЯЗНУТЬ В ДОЛГАХ

Так хорошо, что в азовскую компанию были устроены отец и жена учредителя.

- Оба работали из дома, а получали по 300 тысяч рублей в месяц, - говорит источник «КП-Ростов-на-Дону».

А потом, одна за другой, посыпались проблемы: пошли перебои с логистикой , доставкой комплектующих для станков, на которых делались детали.

И фирма начала грязнуть в долгах. В ход пошли банковские заемы, но и это не спасло положение.

Тогда, как рассказала на суде Сергей, учредитель, якобы, заставил его подписывать заведомо неисполнимые контракты с фирмами – однодневками.

ИЗ ОБРОТА КОМПАНИ ВЫВЕЛИ 675 МИЛЛИОНОВ

Несмотря на то, что договоры были фиктивными, деньги на подставные компании завод переводил самые настоящие.

Таким образом, из оборота предприятия вывели 675 миллионов рублей. Компания стала банкротом.

Несмотря на то, что, по словам Сергея, он был, якобы, лишь пешкой в финансовых аферах, юридически ответственность полностью лежит на нем - под всеми документами стоит его подпись.

По словам помощника прокурора Азовского района Александра Дзюбы, в результате на директора завели дело по статье «Преднамеренное банкротство юридического лица».

- Материла уголовного дела ушли в суд, вынесено решение, но осужденный обжаловал его в областном суде, - сказал Александр Дзюба.

Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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