В Ростовской области осудили рецидивиста

Дмитрия приговорили к 9 месяцам лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Верхнедонском районе осудили рецидивиста. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в местной прокуратуре. По информации ведомства, ранее Дмитрий (прим. - имя изменено) уже отбывал наказание в колонии за убийство.

Суд установил ему особый порядок контроля со стороны полиции. Однако после того, как мужчина вышел на свободу, он неоднократно нарушал правила. В течении всего 2022 года дончанин покидал место жительства в ночное время, не отмечался в районной полиции. Кроме того, Дмитрий часто выпивал спиртное, дебоширил на улицах и вел себя агрессивно. Так, летом 2022 года он избил свою сожительницу.

Мужчина жестоко ударил женщину несколько раз. Вскоре его снова задержали. Суд признал его виновным по двум статьям «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость», «Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, установленных ограничений». Дмитрия приговорили к 9 месяцам лишения свободы.

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