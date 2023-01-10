В Ростовской области мать двоих детей продала данные переговоров 82 человек не выходя из дома

Злоумышленница продавала личные данные клиентов Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новошахтинске Ростовской области местную жительницу поймали на том, что она организовала торговлю данным абонентов сотовой связи, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона. Всего за несколько месяцев женщина продала данные больше, чем о 80 клиентах.

ИСКАЛА НЕПЫЛЬНУЮ РАБОТУ

По словам собеседника, 30-летняя мама двоих малышей искала несложную работу с возможностью трудиться дистанционно. Вакансию нашла быстро – устроилась специалистом по клиентскому сервису компании-оператора мобильной связи. Трудиться можно было из дома.

Жительница Новошахтинска подписала трудовой договор, в котором был и пункт о неразглашении клиентских данных, и приступила к своим обязанностям.

А вскоре на нее через телеграм вышел незнакомец, который предложил подработку. Собеседник сказал, что есть много людей, которые готовы платить за данные переговоров знакомых. Одни таким образом проверяли партнеров по бизнесу, другие – своих возлюбленных.

Незнакомец пообещал сотруднице находить покупателей, а с женщины требовалось лишь поставлять биллинг звонков. Прибыль делили поровну.

НЕ БЫЛО ОТБОЯ ОТ КЛИЕНТОВ

К слову, нелегальная услуга оказалась очень востребованной. Всего за четыре месяца работы женщина передала информацию о 82 клиентах.

Обычно покупатели просили отследить конкретный месяц. Но некоторые платили за информацию о телефонных звонках, которые совершались на протяжении трех месяцев. От этого зависела цена вопроса. В среднем каждый покупатель платил сумму в районе двух тысяч рублей.

Когда о махинациях сотрудницы стало известно, ее уволили, а в правоохранительные органы написали заявление.

- В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», - прокомментировал прокурор города Новошахтинска Владислав Бондаренко.

ЧТО РЕШИЛ СУД

При обысках у женщины нашли и изъяли мобильный телефон на две сим-карты, жесткие диски, выписки со счетов, системный блок.

Источник издания пояснил, что злоумышленница активно сотрудничала со следствием.

Суд, учитывая этот момент, а также положительные характеристики, назначил дончанке штраф в размере 40 тысяч рублей. Женщине запретили занимать должности в компаниях сотовой связи в течение полутора лет.

По словам Владислава Бондаренко, уголовное дело в отношении второго участника аферы выделено в отдельное производство.

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