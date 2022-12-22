«Мальчики копают, а не просто числятся!»: На Дону главбух похоронной компании заплатила сыновьям почти миллион за несуществующие могилы

Главбуха осудили за аферу, связанную с работой на городском кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Новошахтинске, главного бухгалтера муниципального учреждения, оказывающего ритуальные услуги населению, заподозрили в превышении полномочий и в служебном подлоге.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 60-летняя женщина, которая большую часть жизни работала с цифрами, решила помочь своим двоим сыновьям, которые трудились землекопами в этой же организации. С учетом почти 40-летнего стажа и знания всех лазеек, сделать это не составило труда.

РАБОТАЛИ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Правда, по версии следствия, мужчины трудились лишь на бумагах. Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности - помогать людям проститься с умершими, - братья «халтурили», делая ремонты в квартирах горожан.

Тем не менее, в отчетной документации муниципального предприятия каждый месяц стояли данные о количестве выкопанных якобы ими могилах.

Эти сведения вносила их мать, которая и отвечала за начисление зарплат. Схема «вскрылась» случайно в рамках расследования другого уголовного дела.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Оказалось, что женщина незаконно начислила своим сыновьям 746 тысяч рублей.

Источник издания пояснил, что уже бывшая сотрудница компании отрицала свою вину. Она сказала следователям на одном из допросов, что «мальчики действительно копают, а не просто числятся». Также женщина пояснила, что в городе много кладбищ, на которых сыновья копали могилы.

По словам подозреваемой, из-за того, что захоронения проводятся в разных концах Новошахтинска, могло создаться впечатление, что землекопы ничего не делают.

- Тем не менее, в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 «Превышение должностных полномочий» и по части 1 статьи 292 «Служебный подлог», - прокомментировала заместитель прокурора города Новошахтинска Ирина Поклад.

Суд уже вынес свое решение. Злоумышленницу приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за нарушение по статье «Служебный подлог» и к штрафу в 30 тысяч рублей за правонарушение, предусмотренное статьей «Превышение должностных полномочий». При этом, учитывая сроки давности уголовного преследования, ее освободили от уплаты первого штрафа. Тем не менее жительница Новошахтинска сочла, что это слишком суровый приговор.

Ирина Поклад пояснила, что осужденная пыталась обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

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