«Хотел денег, а в армию – не очень»: В Ростовской области завели дело на призывника, который полгода игнорировал военкомат

Теперь призывник знает и где лежит его военный билет, и по какому графику работает военкомат Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области, в Новошахтинске, вчерашний студент устроил «веселую» жизнь местному военкому и его подчиненным. 24-летний Николай категорически не хотел служить в армии после вуза, хотя здоровье позволяло. Чтобы поймать уклониста, сотрудникам пришлось познакомиться с его соседями и даже объявить парня в розыск.

К СЛУЖБЕ ГОДЕН!

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, в 2015 военно-врачебная комиссия присвоила Николаю категорию годности Б-3. После выпускных экзаменов в школе парень поступил в один из ростовских вузов на техническую специальность, получив отсрочку от армии.

Окончив университет, Николай вернулся в родной Новошахтинск. Как выяснилось, все эти годы в военкомате не забывали о призывнике. После того, как экс- студент приехал домой, к нему с повесткой пришел сотрудник комиссариата.

- Как раз начинался весенний призыв. Николай принял повестку под роспись, но в указанное время в военкомате так и не появился, - поясняет источник издания.

Через три месяца ситуация повторилась точь-в-точь. Николай забрал повестку, расписался о ее получении и на этом благополучно забыл о том, что нужно идти в военкомат.

Сотрудники комиссариата оказались настойчивыми и терпеливыми. Через пару месяцев Николаю под роспись вручили третью повестку. Но мужчина проявил постоянство и не пришел в комиссариат.

В промежутках между личными встречами с уклонистом сотрудники военкомата успевали оставлять повестки в дверях квартиры и в почтовом ящике. И даже опрашивали соседей, пытаясь понять, в городе призывник или нет.

Соседи оказались не самыми надежными источниками информации. Одни говорили, что Николай уехал из области, а другие уверяли, что видели мужчину в Новошахтинске.

РОЗЫСК И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Тем временем бывший студент был так же упорен в своем желании избежать службы в армии.

В конечном итоге его объявили в розыск, и дело дошло до следователей.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части первой статьи 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», - прокомментировала заместитель прокурора города Новошахтинск Ирина Поклад.

Кстати, в следственный комитет подозреваемый пришел. По словам источника издания, на допросе военнообязанный рассказал, что просто «хотел работать, зарабатывать деньги, а в армию – не очень».

Николай полностью признал свою вину и сказал, что готов исправиться.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - добавила Ирина Поклад.

Санкциями части первой статьи 328 предусмотрено следующее наказание : штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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