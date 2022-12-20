Жительницу Ростовской области осудили за то, что дважды заявила в полицию о групповом изнасиловании

Женщина пришла в отдел в четвертом часу утра. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области, на скамье подсудимых Азовского городского суда оказалась женщина, которая заявила в полицию о том, что стала жертвой изнасилования, которое совершили сразу несколько человек. Правда, чем дальше продвигалось следствие, тем больше вопросов возникало к самой женщине. Подробностями непростого дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной пресс-службе судов.

НОЧЬЮ ПРИШЛА В ОТДЕЛ

Это была ночь на воскресенье, 9 октября. В четвертом часу утра в отдел полиции в Азове пришла местная жительница. Шокированная и расстроенная она хотела написать заявление сразу на четверых.

По ее словам, она стала жертвой группового изнасилования. Изложила все подробности дежурному: мол, напали на нее четверо, угрожали расправой, если будет сопротивляться.

Естественно, к потерпевшей вызвали следователя. Находясь в его кабинете (это было в начале седьмого утра), она еще раз рассказала, что над ней надругались четыре человека. А это — повод для возбуждения уголовного дела по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц», и виновные по тяжкой статье сядут в тюрьму на срок до десяти лет.

С слов пострадавшей был составлен письменный протокол, подлинность которого и правильность изложенных данных женщина подтвердила собственной подписью.

ОБВИНИЛА ЧЕТВЕРЫХ

При этом и при общении с дежурным, и во время дачи показаний в кабинете следователя женщину предупреждали, что за заведомо ложный донос ее могут наказать до двух лет лишения свободы или штрафом до 120 тысяч рублей. Азовчанка подтвердила: все сказанное — чистая правда, и она ждет, что ее обидчики будут наказаны.

- По заявлению следователь следственного комитета провел проверку, и в результате сведения, указанные в ней, о групповом изнасиловании не нашли подтверждения, - рассказали в суде. - Тем самым заявительница совершила заведомо ложный донос и обвинила четырех человек в совершении тяжкого преступления.

В ходе следствия выяснилось, что у женщины с беспочвенно обвиненными мужчинами была неприязнь, возникшая в результате конфликта.

- Из-за заведомо ложного доноса четверым потерпевшим причинили моральный вред и нарушили нормальную работу правоохранительных органов: правоохранителям пришлось отвлекаться на проверку по заведомо ложному обвинению, - прокомментировали в суде.

ДОНОС — ЛЮБИМОЕ ДЕЛО?

И тогда уголовное дело по статье «Ложный донос» завели на саму обратившуюся в полицию даму. Выяснилось, что в июле этого же года азовчанка уже была осуждена по той же статье, и тогда ее оштрафовали на восемь тысяч рублей.

Во время судебного заседания она свою вину признала, в содеянном раскаялась и напомнила, что еще во время следствия рассказала, что было на самом деле, участвуя в проверке показаний на месте.

- Приговором Азовского городского суда женщина признана виновной и осуждена за тяжкое преступление — ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, - добавили в пресс-службе.

Ее осудили на год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Добавим, приговор в законную силу еще не вступил — осужденная может подать апелляцию.

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