Четыре года ужаса: жителя Ростовской области задержали за изнасилование инвалида

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-17T17:22:44+03:00

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В Ремонтненском районе Ростовской области расследуется дело о страшном изнасиловании. Жертвой стала инвалид первой группы, которая даже не могла оказать сопротивления своему мучителю. Причем кошмар продолжался на протяжении четырех лет.

Как сообщил "КП-Ростов" источник в правоохранительных органах региона, по подозрению в изнасиловании задержан 45-летний мужчина. Он прописан в Пермском крае.

Последние несколько лет злоумышленник провел на востоке Ростовской области. Согласно материалам дела, с июня 2013 года по октябрь 2017-го мужчина по ночам неоднократно насиловал бедную женщину. Преступления совершались на животноводческой точке в трех километрах от села Ремонтное, а также в частном доме в самом селе.

О мужчине известно, что он официально нигде не работал и ранее был судим за ложный донос. Пока проводится расследование, он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU