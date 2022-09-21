Собрали все адреса, где в Ростовской области ведется призыв. Фото: Александр ГЛУЗ

Отвечаем на популярный вопрос, где находятся военкоматы и призывные участки в Ростовской области, их адреса и телефоны.

После обращения президента страны Владимира Путина к россиянам 21 сентября, в котором глава государства объявил частичную мобилизацию, в редакцию стали поступать запросы о точном списке военкоматов.

На сегодня в Ростовской области действуют 29 военкоматов. Полный и актуальный список опубликован на сайте военного комиссариата региона.

Аксайский район

Аксай, 346720, улица Гагарина, 27, телефон: +7(86350)5-56-42.

Руководитель: Геннадий Петрович Сурков

Багаевский и Веселовский районы

Станица Багаевская, 346610, улица Подройкина, 34, телефон: +7(86357)3-35-1.

Руководитель: Олег Валентинович Шиманский

Белокалитвинский и Тацинский районы

Белая Калитва, улица Карла Маркса, 21, телефон: +7(86383)2-51-52.

Руководитель: Алексей Владимирович Балденков

Азов и Азовский район

346780 Азов, ул. Социалистическая, 50, телефон: +7(86342)4-02-16.

Руководитель: Александр Викторович Жуков

Батайск

346880, город Батайск, улица Ленина, 4, телефон: +7(86354)2-36-72.

Руководитель: Сергей Сергеевич Чайковский

Волгодонск

347360, Волгодонск, улица Гагарина, 18, телефон: +7(8639)26-67-37.

Руководитель: Геннадий Иванович Терещенко

Гуково и Зверево

347880, Гуково, улица Красная Горка, 68, телефон: +7(86361)5-85-06.

Руководитель: Александр Анатольевич Майков

Новочеркасск

346410, Новочеркасск, улица Дубовского, 5, телефон: +7(86352)2-77-37.

Руководитель: Олег Александрович Волков

Новошахтинск и Родионово-Несветайский район

346914, Новошахтинск, улица Харьковская,109, телефон: +7(86369)2-28-36.

Руководитель: Аркадий Александрович Цветков

Таганрог

347900, Таганрог, улица Александровская, 37, телефон: +7(8634)61-24-92.

Руководитель: Андрей Владимирович Першин

Шахты и Октябрьский район

346500, Шахты, улица Шевченко, 137, телефон: +7(86362)2-45-11.

Руководитель: Иван Иванович Вансович

Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район

347810, Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 80, телефон: +7(86365)7-55-48.

Руководитель: Юрий Александрович Васильцов

Зерноградский, Кагальницкий и Егорлыкский районы

347740, Зерноград, улица Тельмана, 63, телефон: +7(86359)4-28-00.

Руководитель: Владимир Анатольевич Филимонов

Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский районы

347460, поселок Зимовники, переулок Богдановский, 10, телефон: +7(86376)3-26-85.

Руководитель: Максим Викторович Фенев

Константиновский и Усть-Донецкий районы

347250, Константиновск, улица Ленина, 44, телефон: +7(86393)2-13-19.

Руководитель: Петр Петрович Иванов

Красносулинский район

346350, Красный Сулин, улица Почтовая, 15, телефон: +7(86367)5-23-54.

Руководитель: Геннадий Сейранович Варткинаян

Ленинский и Кировский район Ростова-на-Дону

344002, Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 81, телефон: +7(863)240-43-28.

Руководитель: Иван Алексеевич Лукашов

Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы

346970, поселок Матвеев Курган, улица Южная, 49, телефон: +7(86341)3-14-91.

Руководитель: Виталий Борисович Степин

Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы

346130, Миллерово, переулок Коммунальный, 4, телефон: +7(86385)2-36-70.

Руководитель: Сергей Викторович Исаенко

Морозовский, Милютинский, Обливский и Советский районы

347110, Морозовск, улца Коммунистическая, 150, телефон: +7(86384)2-11-30.

Руководитель: Виталий Викторович Толстых

Неклиновский и Мясниковский районы

346830, село Покровское, переулок Комсомольский, 29, телефон: +7(86384)2-09-37.

Руководитель: Александр Владимирович Кравченко

Октябрьский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону

344038, Ростов-на-Дону, улица Ленина, 113/5, телефон: +7(863)245-00-53.

Руководитель: Сергей Викторович Сумароков

Пролетарский и Орловский районы

347540, Пролетарск, улица Октябрьская, 47, телефон: +7(86374)9-64-83.

Руководитель: Андрей Евгеньевич Зароченцев

Пролетарский и Первомайский район Ростова-на-Дону

344112, Ростов-на-Дону, улица Веры Пановой, 32, телефон: +7(863)252-40-72.

Руководитель: Дмитрий Васильевич Белоцерковец

Сальский, Песчанокопский и Целинский районы

347600, Сальск, улица Кузнечная, 138, телефон: +7(86372)7-42-72.

Руководитель: Андрей Владимирович Герусов

Семикаракорский и Мартыновский районы

346630, Семикаракорск, улица Ленина, 104, телефон: +7(86356)4-19-08.

Руководитель: Дмитрий Владимирович Тузов

Советский и Железнодорожный районы Ростова-на-Дону

344058, Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, 15, телефон: +7(863)222-78-49.

Руководитель: Сергей Олегович Поляков

Цимлянский и Волгодонский районы

347320, Цимлянск, переулок Газетный, 32, телефон: +7(86391)5-09-43.

Руководитель: Андрей Васильевич Живенко

Шолоховский, Боковский, Верхнедонской и Кашарский районы

346270, станица Вешенская, улица Сосновая,47, телефон: +7(86353)2-42-53.

Руководитель: Сергей Владимирович Алтухов

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