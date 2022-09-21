Собрали все адреса, где в Ростовской области ведется призыв.
Фото: Александр ГЛУЗ
Отвечаем на популярный вопрос, где находятся военкоматы и призывные участки в Ростовской области, их адреса и телефоны.
После обращения президента страны Владимира Путина к россиянам 21 сентября, в котором глава государства объявил частичную мобилизацию, в редакцию стали поступать запросы о точном списке военкоматов.
На сегодня в Ростовской области действуют 29 военкоматов. Полный и актуальный список опубликован на сайте военного комиссариата региона.
Аксайский район
Аксай, 346720, улица Гагарина, 27, телефон: +7(86350)5-56-42.
Руководитель: Геннадий Петрович Сурков
Багаевский и Веселовский районы
Станица Багаевская, 346610, улица Подройкина, 34, телефон: +7(86357)3-35-1.
Руководитель: Олег Валентинович Шиманский
Белокалитвинский и Тацинский районы
Белая Калитва, улица Карла Маркса, 21, телефон: +7(86383)2-51-52.
Руководитель: Алексей Владимирович Балденков
Азов и Азовский район
346780 Азов, ул. Социалистическая, 50, телефон: +7(86342)4-02-16.
Руководитель: Александр Викторович Жуков
Батайск
346880, город Батайск, улица Ленина, 4, телефон: +7(86354)2-36-72.
Руководитель: Сергей Сергеевич Чайковский
Волгодонск
347360, Волгодонск, улица Гагарина, 18, телефон: +7(8639)26-67-37.
Руководитель: Геннадий Иванович Терещенко
Гуково и Зверево
347880, Гуково, улица Красная Горка, 68, телефон: +7(86361)5-85-06.
Руководитель: Александр Анатольевич Майков
Новочеркасск
346410, Новочеркасск, улица Дубовского, 5, телефон: +7(86352)2-77-37.
Руководитель: Олег Александрович Волков
Новошахтинск и Родионово-Несветайский район
346914, Новошахтинск, улица Харьковская,109, телефон: +7(86369)2-28-36.
Руководитель: Аркадий Александрович Цветков
Таганрог
347900, Таганрог, улица Александровская, 37, телефон: +7(8634)61-24-92.
Руководитель: Андрей Владимирович Першин
Шахты и Октябрьский район
346500, Шахты, улица Шевченко, 137, телефон: +7(86362)2-45-11.
Руководитель: Иван Иванович Вансович
Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район
347810, Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 80, телефон: +7(86365)7-55-48.
Руководитель: Юрий Александрович Васильцов
Зерноградский, Кагальницкий и Егорлыкский районы
347740, Зерноград, улица Тельмана, 63, телефон: +7(86359)4-28-00.
Руководитель: Владимир Анатольевич Филимонов
Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский районы
347460, поселок Зимовники, переулок Богдановский, 10, телефон: +7(86376)3-26-85.
Руководитель: Максим Викторович Фенев
Константиновский и Усть-Донецкий районы
347250, Константиновск, улица Ленина, 44, телефон: +7(86393)2-13-19.
Руководитель: Петр Петрович Иванов
Красносулинский район
346350, Красный Сулин, улица Почтовая, 15, телефон: +7(86367)5-23-54.
Руководитель: Геннадий Сейранович Варткинаян
Ленинский и Кировский район Ростова-на-Дону
344002, Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 81, телефон: +7(863)240-43-28.
Руководитель: Иван Алексеевич Лукашов
Матвеево-Курганский и Куйбышевский районы
346970, поселок Матвеев Курган, улица Южная, 49, телефон: +7(86341)3-14-91.
Руководитель: Виталий Борисович Степин
Миллеровский, Тарасовский и Чертковский районы
346130, Миллерово, переулок Коммунальный, 4, телефон: +7(86385)2-36-70.
Руководитель: Сергей Викторович Исаенко
Морозовский, Милютинский, Обливский и Советский районы
347110, Морозовск, улца Коммунистическая, 150, телефон: +7(86384)2-11-30.
Руководитель: Виталий Викторович Толстых
Неклиновский и Мясниковский районы
346830, село Покровское, переулок Комсомольский, 29, телефон: +7(86384)2-09-37.
Руководитель: Александр Владимирович Кравченко
Октябрьский и Ворошиловский районы Ростова-на-Дону
344038, Ростов-на-Дону, улица Ленина, 113/5, телефон: +7(863)245-00-53.
Руководитель: Сергей Викторович Сумароков
Пролетарский и Орловский районы
347540, Пролетарск, улица Октябрьская, 47, телефон: +7(86374)9-64-83.
Руководитель: Андрей Евгеньевич Зароченцев
Пролетарский и Первомайский район Ростова-на-Дону
344112, Ростов-на-Дону, улица Веры Пановой, 32, телефон: +7(863)252-40-72.
Руководитель: Дмитрий Васильевич Белоцерковец
Сальский, Песчанокопский и Целинский районы
347600, Сальск, улица Кузнечная, 138, телефон: +7(86372)7-42-72.
Руководитель: Андрей Владимирович Герусов
Семикаракорский и Мартыновский районы
346630, Семикаракорск, улица Ленина, 104, телефон: +7(86356)4-19-08.
Руководитель: Дмитрий Владимирович Тузов
Советский и Железнодорожный районы Ростова-на-Дону
344058, Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, 15, телефон: +7(863)222-78-49.
Руководитель: Сергей Олегович Поляков
Цимлянский и Волгодонский районы
347320, Цимлянск, переулок Газетный, 32, телефон: +7(86391)5-09-43.
Руководитель: Андрей Васильевич Живенко
Шолоховский, Боковский, Верхнедонской и Кашарский районы
346270, станица Вешенская, улица Сосновая,47, телефон: +7(86353)2-42-53.
Руководитель: Сергей Владимирович Алтухов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пресс-служба губернатора: «Ростовская область давно самомобилизовалась»
Ситуацию прокомментировала представитель донских властей Ирина Четвертакова (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Василий Голубев прокомментировал частичную мобилизацию в Ростовской области
Донской глава опубликовал заявление по ситуации в своем телеграм-канале 21 сентября (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Депутат Госдумы РФ Антон Гетта достал свой военный билет
Парламентарий высказался, что готов защищать свою Родину (подробнее)