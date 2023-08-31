Губернатор Ростовской области отчитался о готовности школ к началу учебного года

Встреча Василия Голубева и Татьяны Голиковой состоялась 31 августа в Москве. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области к 1 сентября подготовили почти 3 тысячи образовательных организаций. Об этом сегодня, 31 августа, в Москве перед вице-премьером правительства России Татьяной Голиковой отчитался губернатор Василий Голубев.

- В этом году на капремонт донских учреждений было предусмотрено более 4 млрд рублей. Это позволило провести в порядок 44 школы, детсада и колледжа. Дополнительно на оснащение школ из бюджета области направили около 1,5 млрд рублей, - рассказал Василий Голубев.

Обсудили также строительство и обновление объектов образования в рамках национальных проектов.

Глава региона отметил, что на Дону многое сделали благодаря нацпроектам «Образование» и «Демография». Например, к началу учебного года в 49 городах и районах создали новые образовательные площадки. В частности, осенью должны открыться 7 IT-кубов и 67 «точек роста».

Напомним, 1 сентября в Ростовской области за парты сядут 462 тысячи школьников, в том числе 51 тысяча первоклассников. Кроме того, к занятиям приступят 87 тысяч студентов колледжей и техникумов. Дополнительное образование будут получать 270 тысяч ребят.

Добавим, Василий Голубев также проинформировал Татьяну Голикову о ходе создания в Ростове-на-Дону областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 мест.

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