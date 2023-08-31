1 сентября в Ростовской области усилят меры безопасности

Праздничные мероприятия должны пройти во всех школах Ростовской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября, в День знаний в Ростовской области запланировано проведение праздничных мероприятий во всех школах. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.

— В целом 1 сентября, в период проведения мероприятий, будут усилены меры безопасности на территории всей Ростовской области, — добавил Сергей Владимирович.

Напомним, что в Ростовской области планируют ввести уроки семьеведения, на которых будут обсуждать проблемы общения с родителями, семейные правоотношения и психоэмоциональное состояние. Пока эти занятия планируют с добровольным посещением. Но авторы надеются это сделать на обязательной основе. Также они считают, что результаты их деятельности будут видны уже через семь лет.

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