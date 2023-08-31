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НовостиОбщество31 августа 2023 12:34

1 сентября в Ростовской области усилят меры безопасности

Во всех школах пройдут Ростовской области пройдут праздничные мероприятия
Дмитрий Кутепов
Праздничные мероприятия должны пройти во всех школах Ростовской области.

Праздничные мероприятия должны пройти во всех школах Ростовской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября, в День знаний в Ростовской области запланировано проведение праздничных мероприятий во всех школах. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.

— В целом 1 сентября, в период проведения мероприятий, будут усилены меры безопасности на территории всей Ростовской области, — добавил Сергей Владимирович.

Напомним, что в Ростовской области планируют ввести уроки семьеведения, на которых будут обсуждать проблемы общения с родителями, семейные правоотношения и психоэмоциональное состояние. Пока эти занятия планируют с добровольным посещением. Но авторы надеются это сделать на обязательной основе. Также они считают, что результаты их деятельности будут видны уже через семь лет.

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