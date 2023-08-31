Хризантемы или шоколад: во сколько в Ростове обойдутся цветы к 1 сентября

Флористы на День знаний советуют брать розы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот уже и сентябрь спешно машет уходящему поезду с летом. Это значит, что тысячам маленьких ростовчан скоро придется возвращаться в школу, привыкать вновь к ранним подъемам и зубрежке.

Но перед этим нужно пережить 1 Сентября, а с ним не забыть купить роскошный букет для учителей. Мы прошлись по цветочным магазинам и узнали, сколько придется отдать родителям школьников за букет. А еще пообщались с флористами и выяснили, что из цветов сейчас в тренде, а что брать не стоит.

АСТРЫ БОЛЬШЕ НЕ БЕРУТ

– Лучше берите хризантему. Сейчас на нее сезон. А разновидностей ее тьма, – советует продавщица одной из цветочных точек. - Даже искушенный покупатель может удивиться. Здесь есть и популярные зеленые хризантемы, которые отличаются от своих собратьев маленьким размером и формой в виде помпонов. А еще есть ромашковая хризантема, которую не разбирающемуся в растениях человеку тяжело будет отличить от обычной ромашки.

Вместо астры, лучше брать хризантему. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Так, за букет с кустовой хризантемой местного производителя в прозрачной обертке придется отдать 700 – 750 рублей. Причем эта цена одинакова во всех цветочных магазинах. Исключение – бабушки, которые торгуют у дорог. Они аналогичный букет готовы продать за 400 рублей. А вот веточка с одноголовой хризантемой выйдет в 150 рублей.

Астры ростовские продавцы сейчас не закупают. Они объясняют это тем, что многие их путают с хризантемами.

– Астры люди хуже берут, так как они совсем непрезентабельны, очень мелкие. А вот по цене такие же, как и хризантемы. Поэтому смысла их заказывать нет, – разъясняет флорист.

ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО РОЗА

Для любителей сборных букетов продавцы предлагают смиксовать герберы с хризантемами. За это просят 600 рублей.

– Как правило, перед Днем знаний цены на все цветы станут космическими. Поэтому дешевле будет купить розу, – рекомендует другой продавец.

А вот астры уже не в моде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову, один такой цветок обойдется где-то в 120 рублей, а где-то и в 200 рэ. Здесь все зависит от сорта. А если душа тянется к чему-то необычному и экзотическому, то можно купить эустому. Продавцы просят 160 рублей за штуку.

Самые практичные могут приобрести букет радужных гипсофилов, которые простоят вечно и будут долго радовать глаз. Цена на них колеблется от 1 000 до 2 500 рублей. Что же касается дубков, то сейчас на них еще не сезон. Они расцветут лишь к середине осени, когда придут холода. Поэтому пока вычеркиваем их из списка праздничных цветов к Дню знаний.

А ЕСЛИ ОНЛАЙН?

Более продвинутые и современные родители могут заказать букет и в Интернете. На одной из Интернет-досок с объявлениями флористов хоть отбавляй. И все в один голос твердят, что у них свой уникальный авторский подход для каждого клиента.

– Работаем с исключительно со свежими цветами. Перед отправкой пришлем фото букета. Принимаем заказы 24/7, – говорится почти в каждом объявлении.

Да и выбор цветов на Интернет-площадке больше, чем в офлайн-магазинах. Здесь есть и розы, и гортензии, и ирисы, и гвоздики, и герберы, и ромашки, и кустовые розы, и лилии, и пионы, и орхидеи, и хризантемы, и чайные розы, и альстромерии. Ценник на онлайн-заказ начинается от 500 – 600 рублей.

БУКЕТ ИЗ МЫЛА И ШОКОЛАДА

А если хотите удивить педагога, можно подарить съедобный букет. Например, розы из бельгийского шоколада некоторые мастера делают так, что от настоящих цветов сразу и не отличишь. А стоит такое удовольствие без 50 рублей тысячу.

Для самых практичных можно купить шоколадные розы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

– Букет никогда не завянет и будет долго радовать и приносить положительные эмоции, – оправдывает высокую цену продавец. – А, если хозяин устанет от букета, то его можно съесть, ведь он выполнен из вкуснейшего настоящего шоколада.

Еще на просторах глобальной сети встречаются предложения с букетами из мыла за 1200 рублей. Выглядит это все как обычные натуральные цветы в корзинке.

– Это настолько необычный подарок, что ни один человек не сможет остаться равнодушным! – нахваливает товар автор объявления.

Но, какой бы вариант вы не выбрали, главное - подарок должен быть от чистого сердца. Тогда и учителю будет приятно, и самим положительных эмоций не избежать.

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