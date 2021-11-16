Самую большую школу юга России в донской столице достроят в октябре 2023 года

Постройку оборудуют системами безопасности. Фото: сайт администрации Ростова

Строительство в Ростове самой большой школы на юге страны должны завершить в конце октября 2023 года. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Работы уже ведутся. Завершили подготовку к устройству свайного основания, стен и колонн подвала. Началось изготовление арматурных каркасов и монолитных конструкций. Подрядчик строго придерживается графика. На возведение объекта выделили почти 1,6 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, школу построят на Западном, в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Само здание будет иметь форму «бабочки».

- Территорию разделят на несколько зон: общешкольную, для отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную. Постройку оборудуют всеми необходимыми системами безопасности. Предусмотрено строительство полноценного стадиона, а также площадки для игры в большой теннис, - добавил Алексей Логвиненко.

В школе собираются организовать 55 классов на 1650 человек. При этом 600 мест откроют для учеников 1-4 классов, 750 - для 5-9 классов и 300 мест для 10-11 классов.

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